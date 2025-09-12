البرلمانان العربي والإفريقي يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر وحرب الإبادة في غزة

مصدر الصورة _ وكالة وام

القاهرة-سانا

أدان البرلمانان العربي والإفريقي الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، وكذلك استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال رئيسا البرلمانين العربي محمد بن أحمد اليماحي والإفريقي تشيف شارومبيرا في بيان مشترك عقب اجتماع طارئ لهما بالقاهرة: “في ضوء الاعتداء الغاشم الذي قام به كيان الاحتلال ضد دولة قطر الشقيقة، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، فإننا ندين بشدة الاعتداء على قطر ونؤكد أنه اعتداء على كل الدول العربية والإفريقية وعلى الشرعية الدولية، وخرقٌ سافرٌ لميثاق الأمم المتحدة وكل الأعراف والقوانين الدولية”.

كما أدان الجانبان استمرار حرب الإبادة الجماعية والتّطهير العرقي وحرب التجويع التي يمارسها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها وما يزال آلاف الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، واستنكرا حالة الصمت الدولي وغياب المحاسبة الدولية التي تشجع كيان الاحتلال على التمادي في اعتداءاته الهمجية وجرائمه الإرهابية.

وطالب الجانبان في بيانهما المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وضد الدول العربية، ودعوا دول العالم الحر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما حثا المؤسسات الدولية والإقليمية والاتحادات والمنظمات البرلمانية على تجميد عضوية كيان الاحتلال وبرلمانه بها واعتباره كياناً منبوذاً من المجتمع الدولي بأسره.

