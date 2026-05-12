الأمن الداخلي يقبض على المجرم نوري العلي لتورطه في ‏أعمال ‌‏قتالية إلى جانب ‏النظام البائد

دمشق-سانا

تمكنت قوى الأمن الداخلي من القبض على المجرم نوري عبد ‌‏‌‏الرحمن العلي، وذلك بعد ثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته ‏في حملات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق ‏الثائرة‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‌‏‌‏التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية كشفت أن الموقوف ‏كان ‌‏منخرطاً ضمن صفوف ميليشيات طائفية، وشارك بصفة ‏فاعلة في ‌‏مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة، ولا سيما ‏ريفي إدلب ‏وحماة‎.‎

ووفق الوزارة أحيل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب ‌‏‌‏لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالة ملفه إلى القضاء المختص ‏لينال ‌‏جزاءه العادل وفقاً للقوانين النافذة‎.‎

