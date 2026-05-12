الأمن الداخلي يقبض على المجرم نوري العلي لتورطه في ‏أعمال ‌‏قتالية إلى جانب ‏النظام البائد

دمشق-سانا
تمكنت قوى الأمن الداخلي من القبض على المجرم نوري عبد الرحمن العلي، وذلك بعد ثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية كشفت أن الموقوف كان منخرطاً ضمن صفوف ميليشيات طائفية، وشارك بصفة فاعلة في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة، ولا سيما ريفي إدلب وحماة.
ووفق الوزارة أحيل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالة ملفه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفقاً للقوانين النافذة.