أرسنال يعلن غياب مدافعه بن وايت حتى نهاية الموسم

لندن-سانا

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي غياب مدافعه بن وايت بقية الموسم بسبب إصابة الرباط الأنسي في الركبة، ما سيحرمه من المشاركة في صراع النادي على لقب الدوري، ونهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعني الإصابة أيضاً أن اللاعب، البالغ 28 عاماً، من غير المرجح إلى حد كبير أن يشارك مع منتخب إنكلترا في كأس العالم الذي ينطلق الشهر المقبل.

وغادر وايت ملعب لندن وهو يضع دعامة على ركبته اليمنى بعدما استُبدل في الشوط الأول من المباراة التي حقق فيها أرسنال فوزاً مهماً على وست هام 1-0.

وقال أرسنال في بيان: “أكدت التقييمات والفحوصات المتخصصة أن بن وايت تعرّض لإصابة خطيرة في الرباط الأنسي للركبة، ما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم”.

وكان أرسنال تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة، ليلاقي في المباراة النهائية باريس سان جيرمان في الـ 30 من الشهر الجاري.