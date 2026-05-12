فرنسا: تحور سلالة فيروس هانتا على سفينة هونديوس السياحية غير مؤكد

باريس-سانا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، ستيفاني ريست، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت سلالة فيروس هانتا المرتبطة بتفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس” قد تحورت.

ونقلت وكالة رويترز عن ريست قولها أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: “هناك أمور لا نعرفها عن الفيروس، ولا يتوفر لدينا حتى الآن التسلسل الكامل له الذي يسمح بالقول بثقة اليوم إن الفيروس لم يتحور بعد، رغم شعورنا بالاطمئنان إلى حد ما”.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود أي مؤشرات على وجود طفرات غير معتادة في سلالة فيروس هانتا المرتبطة بالسفينة.

ورفعت المنظمة عدد الإصابات المؤكدة بسلالة “الأنديز” من فيروس هانتا إلى تسع حالات، بزيادة حالتين عن اليوم السابق، مع توقعها ظهور مزيد من الحالات نتيجة للاختلاط بين ركاب السفينة قبل اكتشاف الفيروس، مؤكدة أنه لا توجد مؤشرات على تفشٍّ أوسع نطاقاً.

وكانت سفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس” التي ‏رصد فيروس هانتا على متنها وصلت إلى جزيرة ‏تينيريفي الإسبانية ‏في جزر الكناري يوم الأحد الماضي، ‏لإجلاء الركاب وأفراد الطاقم‎.‎