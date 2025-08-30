البرلمان التركي يقر مذكرة تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أنقرة-سانا

أقرّ البرلمان التركي اليوم مذكرة رسمية تدين تصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ما يقوم به يشكل إبادة جماعية.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس البرلمان نعمان قورتولموش قوله في كلمة له خلال جلسة طارئة اليوم: ” إن المذكرة تمثل وثيقة سياسية قوية تعبر عن الموقف الرسمي لتركيا أمام المجتمع الدولي، بعد توقيع جميع الكتل البرلمانية عليها”.

وشددت المذكرة على أن الاحتلال حوّل ممارساته من عدوان واستيطان إلى إبادة جماعية واضحة خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية وفرض الحصار والمجاعة.

وطالبت بتعليق عضوية كيان الاحتلال في الأمم المتحدة، وضمان وصول المساعدات إلى غزة، ومحاكمة قادته على جرائم الحرب، مؤكدة دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وداعية برلمانات العالم إلى قطع العلاقات مع الاحتلال وكسر حصاره.

ويواصل الاحتلال منذ تشرين الأول 2023 عدوانه الوحشي على غزة، مرتكباً مجازر أودت بحياة أكثر من 63 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة نحو 159 ألفاً، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.