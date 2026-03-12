قطر ترحب بإدانة مجلس الأمن الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة

الدوحة-سانا

رحبت دولة قطر اليوم الأربعاء باعتماد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، ويؤكد احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وزارة الخارجية تأكيدها في بيان، على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية فوراً؛ لتجنب مخاطر التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أن القرار يعكس الرفض الدولي لهذه الاعتداءات التي تنتهك سيادة الدول وتخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد البيان دعوة دولة قطر لوقف أي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، واحتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالحها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة؛ ما أوقع عدداً من الضحايا والإصابات وتضرر البنية التحتية، ما لاقى إدانات واسعة.