البنتاغون: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن

واشنطن-سانا

كشف مسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” اليوم الثلاثاء، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية كلفت الولايات المتحدة ‌29 مليار دولار حتى الآن، وذلك بزيادة قدرها 4 مليارات دولار عن تقدير جرى تقديمه في أواخر نيسان الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاغون جولز هيرست قوله: أن “التكلفة شملت تحديث إصلاح المعدات واستبدالها، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية”.

وأضاف هيرست: أن هذا التقدير يراجع باستمرار من قبل فريق هيئة الأركان المشتركة وفريق المراقبة المالية والتدقيق الداخلي”.

وكان هيرست أبلغ قمة الدفاع التي عقدت في واشنطن في آذار الماضي أن تكلفة الأسبوع الأول من الحرب بلغت نحو 11 مليار دولار.

وبدأت الحرب في الـ 28 من شباط الماضي، فيما يلتزم الطرفان حالياً بوقف إطلاق نار هش.