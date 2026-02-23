المكسيك بين نار الكارتيلات وضغط واشنطن.. سيادة على المحك

مكسيكو-سانا

في بلد لطالما قدّم بوصفه الجار الأكثر حساسية للولايات المتحدة، تعود المكسيك إلى واجهة المشهد الدولي، لا كملف أمني داخلي فحسب، بل كساحة اختبار مفتوحة لتوازن معقد بين السيادة الوطنية وضغوط الخارج.

ومع التطورات الأخيرة التي تمثلت بمقتل زعيم كارتل “خاليسكو للجيل الجديد” نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس المعروف بـ”إل مينتشو”، تدخل البلاد مرحلة أكثر تعقيداً، حيث لا تُقاس أهمية الحدث بما أنهى، بل بما قد يفتحه من سيناريوهات.

مواجهة “اقتصاد ظل مسلح”

خلال الأشهر الأخيرة، شهدت عدة ولايات مكسيكية موجات عنف متجددة، مرتبطة بصراعات بين كارتيلات المخدرات، التي لم تعد مجرد شبكات تهريب، بل كيانات تملك نفوذاً اقتصادياً وأمنياً يوازي سلطة الدولة في بعض المناطق.

هذه الكارتيلات، مثل كارتل سينالوا، توسعت إلى ما هو أبعد من المخدرات: اتجار بالبشر، فرض إتاوات، تحكم بسلاسل الإمداد، ما يجعلها أقرب إلى “اقتصاد موازٍ مسلح”، يصعب تفكيكه بوسائل أمنية تقليدية.

ضربة أو بداية انفجار؟

مقتل “إل مينتشو” لا يبدو نهاية لواحد من أخطر الكارتلات، بل بداية مرحلة إعادة تشكل.

الوقائع الميدانية التي أعقبت العملية، من إغلاق طرق إلى هجمات منسقة، جاءت لتؤكد ما يعرف في الأدبيات الأمنية بـ” تداعيات استهداف القيادات”، حيث يؤدي ضرب القيادات العليا إلى تفكك داخلي وصراع على النفوذ، غالباً ما يكون أكثر دموية، لتبدو المشكلة في المكسيك أنها لم تكن يوماً “شخص الزعيم، بل البنية الكاملة، التمويل، الشبكات، والطلب المستمر”.

واشنطن على الخط

في أول رد فعل، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مقتل إل مينتشو يمثل تطوراً كبيراً لصالح المكسيك والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، في إشارة إلى الرهان الأمريكي على هذه الضربات النوعية، لكن بالتوازي، أصدرت واشنطن تحذيرات أمنية لرعاياها في عدة ولايات مكسيكية، دعتهم فيها إلى البقاء في أماكنهم، معربة عن قلقها من موجة العنف التي أعقبت العملية.

هذا التناقض يلخّص المقاربة الأمريكية، وخاصة في ظل خطاب الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع باتجاه تشديد التصنيف الأمني للكارتلات، وصولاً إلى طرح تصنيفها كـ”منظمات إرهابية”، وهو توصيف يفتح الباب نظرياً أمام تدخل مباشر.

عنصر يعيد تشكيل المعركة

جزء كبير من الضغط الأمريكي يرتبط بأزمة فنتانيل، وهو مخدر صناعي شديد الفتك، أصبح المحرك الرئيسي لأزمة الإدمان في الولايات المتحدة.

الكارتلات المكسيكية تلعب دوراً محورياً في تصنيعه وتهريبه، ما يجعل الحرب عليها بالنسبة لواشنطن ليست فقط مسألة حدود، بل قضية أمن قومي وصحي داخلي.

في الداخل، تحاول الرئيسة كلاوديا شينباوم احتواء التداعيات، عبر خطاب طمأنة يؤكد أن الوضع طبيعي في معظم أنحاء البلاد، مع الإقرار باضطرابات محدودة، لكن هذا الخطاب يعكس معادلة شديدة الحساسية: منع الانفلات الأمني من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، أو فتح الباب أمام تدخل خارجي.

حدود مفتوحة على التوتر

التوتر الأمني لا ينفصل عن المصالح الاقتصادية الضخمة بين البلدين، فالمكسيك تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما يجعل أي تصعيد تهديداً مباشراً لسلاسل التوريد، وخاصة في لحظة عالمية يعاد فيها تشكيل الاقتصاد.

الحدود هنا لم تعد مجرد خط جغرافي، بل مساحة اشتباك مركب: هجرة، مخدرات، تجارة، وسياسة، وهذه كلها تتقاطع في نقطة واحدة.

اختبار إقليمي أكبر

ما يجري اليوم يتجاوز حدود الداخل المكسيكي، ليعكس تحوّلات أوسع في المشهد اللاتيني، حيث تتقاطع قضايا الأمن والسيادة تحت ضغط أمريكي متصاعد لإعادة ضبط الإقليم وفق أولوياتها.

وبينما تنظر واشنطن إلى المواجهة بوصفها ضرورة لحماية أمنها الداخلي، تراها مكسيكو سيتي اختباراً مباشراً لحدود سيادتها وقدرتها على فرض قرارها داخل أراضيها.

وفي ظل كارتلات باتت تتصرف ككيانات موازية للدولة، وضغوط خارجية تتقدّم تحت عنوان “الأمن”، تجد المكسيك نفسها أمام لحظة مفصلية: هل تشكّل ضربة “إل مينتشو” نقطة تحوّل حقيقية، أم تتحول إلى شرارة دورة جديدة من العنف؟ مشهد تتجاوز فيه المعركة إطار “الحرب على المخدرات” لتصبح صراعاً أوسع حول من يملك القرار داخل الحدود، ومن يحاول رسمه من خارجها.