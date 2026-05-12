علبي: عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم ‏أولويات التعافي وإعادة الإعمار

نيويورك-سانا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أهمية ‏أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طوعية وآمنة ‏وكريمة، مشدداً على أن السبيل الأمثل لتحقيق ذلك هو دعم ‏أولويات التعافي في سوريا، ولا سيما إعادة بناء البنية التحتية ‏والخدمات الأساسية‎.‎

وقال علبي في بيان أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة ‏الدولية نشرته البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى ‏الأمم المتحدة في نيويورك على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء: إن ‏سوريا عُرفت عبر القرون الماضية بأنها بلد مقصد وعبور ‏لآلاف المهاجرين واللاجئين حول العالم، وكانت وما زالت ‏معبراً للتجارة ومهداً للحضارات والأديان وملاذاً آمناً لكل من ‏كان بحاجة للحماية والأمان، مشيراً إلى أن سوريا استقبلت في ‏مراحل مختلفة لاجئين من دول عدة بينها لبنان والعراق‎.‎

وأوضح علبي أن سوريا صدرت على مدى عقود عقولاً ‏وكفاءات إلى مختلف أنحاء العالم، ولا سيما إلى أمريكا الجنوبية ‏وأوروبا، حيث ساهم السوريون بشكل إيجابي في المجتمعات ‏المضيفة، لافتاً إلى أن قيام الثورة السورية عام 2011 وضع ‏كثيراً من السوريين أمام خيار صعب بين المغادرة أو الموت ‏على يد النظام المجرم، ما تسبب ‏بموجات هجرة ولجوء واسعة من سوريا التي دمرها النظام‎.‎

وأشار علبي إلى أن الحكومة السورية تؤكد أهمية ثلاث نقاط ‏رئيسية، أولها أن السوريين أثبتوا قدرتهم على الإبداع في بلدان ‏المهجر ودعم الاقتصادات المحلية بشهادة تلك الدول نفسها، ‏وثانيها أن أكثر من مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ تحريرها ‏من النظام البائد نتيجة السياسات الحكومية، وثالثها ضرورة أن تكون هذه العودة مستدامة من خلال تقديم الدعم ‏الدولي‎.‎

ووجه علبي رسالة إلى السوريين في الخارج، أكد فيها أن ما مر ‏به السوريون من قسوة التهجير ومرارات الغربة لم يكن مجرد ‏ألم وتحد، بل شكل أيضاً فرصة لاكتساب العلم والانفتاح على ‏تجارب الشعوب، داعياً السوريين إلى الإسهام في هذه المرحلة ‏التاريخية والمشاركة في إعادة بناء وطنهم‎.‎

وقال في ختام بيانه: ‏”اليوم آن أوان الحصاد، إن وطنكم مشتاق ‏إليكم، ويعوّل على عقولكم وتجاربكم في هذه اللحظة التاريخية ‏التي لا تتكرر كثيراً في عمر الأوطان، فهنيئاً لمن كان جزءاً ‏منها”.‎