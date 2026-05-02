مقتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل ثلاثة أشخاص اليوم السبت، جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قضاء صور في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت مسجداً وسط بلدة السماعية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المكان.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت بلدات يحمر الشقيف، وعدشيت، والجرمق، والمحمودية، إضافة إلى جبل الريحان وبصليا والسريرة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي طال عدداً من البلدات الحدودية، مخلفاً دماراً في الممتلكات والبنى التحتية.

وفي وقت سابق اليوم قتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية جديدة طالت عدة بلدات في جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، إلى 2659 قتيلاً.