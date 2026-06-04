تشكيل ومسرح يتحاوران في مهرجان فيولا الأول بحمص

حمص-سانا‏

حوّل ستة فنانين شباب بهو قصر الثقافة في مدينة حمص مساء أمس الأربعاء إلى فضاء ‌‏بصري يحاكي شعار “حين يلتقي الإبداع مع جمال الحرية”، ضمن معرض للفنون ‏الجميلة افتتحته فرقة فيولا الفنية ضمن فعاليات مهرجانها الأول.‏

مساحة مفتوحة للإبداع

وأوضح مؤسس فرقة فيولا علي النقري في تصريح لمراسلة سانا، أن المعرض صُمّم ‏ليكون ‏مساحة رحبة يعبّر فيها الفنانون الشباب عن أفكارهم بحرية، بعيداً عن أي قوالب ‏جامدة، ‏مشيراً إلى تنوّع خلفيات المشاركين بين خريجي كلية الفنون الجميلة ومواهب ‏شابة تشق ‏طريقها بثقة.‏

حكايات بصرية من اللوحة إلى الحجر

قدّمت الفنانة التشكيلية زينة جوخدار (23 عاماً) لوحتين؛ الأولى تحتفي بعراقة المكان ‌‏وتفاصيله الدافئة، والثانية تستنطق الصفاء والعمق في المرأة.‏

أما الفنان محمد العروق، خريج كلية الفنون الجميلة، فشارك بعمل نحتي تعبيري يجسّد ‌‏حصاناً يبدو في حالة ضعف لكنه يرفض الخضوع، برأس مرفوع يرمز إلى انطلاق ‌‏سوريا من جديد رغم التحديات.‏

وظهر الفنان التشكيلي وائل البيريني بلوحة تعكس صراعاً داخلياً خلف وجه هادئ، ‏مستخدماً الفحم ‏لإبراز التناقض بين السكون الظاهر والعاصفة المشتعلة في الأعماق.‏

كما شاركت الفنانة فاتنة حسن خريجة كلية الفنون الجميلة بثلاث لوحات تعتمد على ‏انعكاسات ضوئية دقيقة على ‏وجه أنثوي، تمنح إحساساً بالسكون حتى يكاد الوجه يبدو ‏معدنياً، مستخدمة ألوان سوفت ‏باستل القوية.‏

عرض مسرحي

كما تضمنت فعاليات المهرجان عرض مسرحية “الحافلة” للكاتب البلغاري ستانيسلاف ‏ستراتييف، ‌‏التي أخذت الجمهور في رحلة إنسانية مكثّفة داخل مركبة تمضي نحو ‏المجهول، حيث ‌‏تتجاور شخصيات تمثل تناقضات المجتمع بين المثقف والجاهل ‏والمسؤول وغير ‌‏المسؤول، في حوار يتأرجح بين الصمت والصخب، ويعكس بحث كل ‏شخصية عن ‌‏طريق آمن وسط فوضى المصير المشترك.‏

فيولا… مشروع فني شبابي

وتأسس كورال وفرقة “فيولا” في حمص أواخر عام 2022 بقيادة المايسترو علي ‌‏النقري، ويضم نحو 25 شاباً وشابة من المواهب الواعدة، بهدف إحياء التراث السوري ‌‏ودعم الطاقات الشابة، وقدّمت الفرقة خلال مسيرتها العديد من الفعاليات والأمسيات الفنية ‌‏على مسارح المحافظة.‏