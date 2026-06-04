تشكيل ومسرح يتحاوران في مهرجان فيولا الأول بحمص

حمص-سانا
حوّل ستة فنانين شباب بهو قصر الثقافة في مدينة حمص مساء أمس الأربعاء إلى فضاء بصري يحاكي شعار “حين يلتقي الإبداع مع جمال الحرية”، ضمن معرض للفنون الجميلة افتتحته فرقة فيولا الفنية ضمن فعاليات مهرجانها الأول.
مساحة مفتوحة للإبداع
وأوضح مؤسس فرقة فيولا علي النقري في تصريح لمراسلة سانا، أن المعرض صُمّم ليكون مساحة رحبة يعبّر فيها الفنانون الشباب عن أفكارهم بحرية، بعيداً عن أي قوالب جامدة، مشيراً إلى تنوّع خلفيات المشاركين بين خريجي كلية الفنون الجميلة ومواهب شابة تشق طريقها بثقة.
حكايات بصرية من اللوحة إلى الحجر
قدّمت الفنانة التشكيلية زينة جوخدار (23 عاماً) لوحتين؛ الأولى تحتفي بعراقة المكان وتفاصيله الدافئة، والثانية تستنطق الصفاء والعمق في المرأة.
أما الفنان محمد العروق، خريج كلية الفنون الجميلة، فشارك بعمل نحتي تعبيري يجسّد حصاناً يبدو في حالة ضعف لكنه يرفض الخضوع، برأس مرفوع يرمز إلى انطلاق سوريا من جديد رغم التحديات.
وظهر الفنان التشكيلي وائل البيريني بلوحة تعكس صراعاً داخلياً خلف وجه هادئ، مستخدماً الفحم لإبراز التناقض بين السكون الظاهر والعاصفة المشتعلة في الأعماق.
كما شاركت الفنانة فاتنة حسن خريجة كلية الفنون الجميلة بثلاث لوحات تعتمد على انعكاسات ضوئية دقيقة على وجه أنثوي، تمنح إحساساً بالسكون حتى يكاد الوجه يبدو معدنياً، مستخدمة ألوان سوفت باستل القوية.
عرض مسرحي
كما تضمنت فعاليات المهرجان عرض مسرحية “الحافلة” للكاتب البلغاري ستانيسلاف ستراتييف، التي أخذت الجمهور في رحلة إنسانية مكثّفة داخل مركبة تمضي نحو المجهول، حيث تتجاور شخصيات تمثل تناقضات المجتمع بين المثقف والجاهل والمسؤول وغير المسؤول، في حوار يتأرجح بين الصمت والصخب، ويعكس بحث كل شخصية عن طريق آمن وسط فوضى المصير المشترك.
فيولا… مشروع فني شبابي
وتأسس كورال وفرقة “فيولا” في حمص أواخر عام 2022 بقيادة المايسترو علي النقري، ويضم نحو 25 شاباً وشابة من المواهب الواعدة، بهدف إحياء التراث السوري ودعم الطاقات الشابة، وقدّمت الفرقة خلال مسيرتها العديد من الفعاليات والأمسيات الفنية على مسارح المحافظة.