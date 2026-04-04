الجيش الأردني: اعتراض 261 صاروخاً ومسيّرة إيرانية خلال 5 أسابيع

عمان-سانا

أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 281 صاروخاً وطائرة مسيّرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة خلال 5 أسابيع من التصعيد العسكري في المنطقة، بينها 161 صاروخاً و120 طائرة مسيّرة.

وقال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت نشرته وسائل إعلام اردنية: إن سلاح الجو الملكي تمكن من اعتراض وتدمير 261 من الأهداف الجوية المعادية، فيما لم تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراض 20 صاروخاً ومسيّرة.

وأشار الحيارى إلى أن نسبة فشل اعتراض الصواريخ الباليستية تبلغ 15%، وصواريخ الكروز 25%، ما يعني ارتفاع احتمالية سقوطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة، ما يجعلها أكثر عرضة للاصطدام بالمنشآت المرتفعة وقد يتسبب ذلك بخسائر بشرية.

وبيّن مدير الإعلام العسكري أن القوات الأردنية تتعامل مع الصواريخ والمسيّرات فور رصدها، خاصة في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن مديرية سلاح الهندسة نشرت أكثر من 30 فريقاً في مختلف محافظات المملكة للتعامل مع الأجسام المتساقطة.

وأوضح الحياري أن إيران تستهدف أراضي المملكة بشكل مباشر ومن دون مبرر، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تمثل تعدياً على سيادة الأردن، وهي مدانة ومرفوضة، مبيناً أن الصواريخ والطائرات المسيّرة كانت تستهدف مواقع ومنشآت حيوية داخل الأردن، ولم تكن صواريخ عبور كما يزعمون.

وكان الجيش الأردني، أعلن أمس الجمعة عن اعتراض وإسقاط صاروخين مصدرهما إيران.