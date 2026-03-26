الأردن يدين الاعتداء الإيراني على الإمارات

عمّان-سانا

أدان الأردن اليوم الخميس، الاعتداء الإيراني الجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات، وتصعيداً خطيراً يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن عمّان المطلق مع أبو ظبي في مواجهة الهجمات الإيرانية.

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق، مقتل شخصين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم يحمل الجنسية الأردنية جراء سقوط شظايا من صاروخ باليستي أطلقته إيران في إطار اعتداءاتها المتواصلة على دول الخليج العربي والمنطقة.