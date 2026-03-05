رئيس الوزراء الإسباني يؤكد تضامن بلاده مع قطر إزاء العدوان الإيراني الغاشم

الدوحة-سانا

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر إثر العدوان الإيراني الغاشم، مؤكداً إدانة مدريد للأعمال العسكرية التي تستهدف أمن الدول وسيادتها وتزعزع استقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس من سانشيز، جدد فيه الأخير وقوف إسبانيا إلى جانب الدوحة في مواجهة التهديدات التي تمس أمنها، وشدد على ضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد العسكري واعتماد الوسائل الدبلوماسية لاحتواء الموقف.

ونوه رئيس الوزراء الإسباني خلال الاتصال بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية القطرية في دعم الحلول السلمية وتعزيز لغة الحوار على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره لموقف رئيس الوزراء الإسباني الداعم، مطمئناً إياه على أوضاع الجالية الإسبانية المقيمة في قطر، ومؤكداً أنها تحظى برعاية واهتمام كاملين.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث شددا على أهمية تغليب الحلول السياسية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يضمن تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، بما فيها قطر، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.