السودان: قتلى وجرحى في هجمات للدعم السريع على الدلنج وتحذيرات أممية من مجاعة واسعة

الخرطوم-سانا

تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في عدد من المناطق، مخلفة قتلى ومصابين جراء الهجمات وعمليات القصف التي تنفذها “الدعم السريع” ضد مناطق مدنية، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الغذائية واحتمال انتشار المجاعة في البلاد.

قتلى وجرحى بقصف على الدلنج

أعلنت شبكة أطباء السودان، أن أربعة مدنيين بينهم امرأة وطفلان، قتلوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة أمس، إثر قصف نفذته قوات الدعم السريع استهدف سوق مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.

وذكرت الشبكة في بيان، أن القصف طال السوق في وقت الذروة، ما أدى إلى سقوط الضحايا وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وأعربت الشبكة عن قلق بالغ إزاء تكرار استهداف المدنيين والبنية التحتية، محذرة من خطورة الوضع الصحي في ظل نقص الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل مع الإصابات الطارئة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر.

تحذيرات دولية من انتشار المجاعة

وفي السياق، أظهر تقرير صادر عن عدد من المنظمات غير الحكومية، أن ملايين السودانيين يعيشون على وجبة واحدة يومياً، في ظل تفاقم أزمة الغذاء وتزايد المخاوف من انتشار المجاعة.

وقال التقرير الصادر عن “منظمة العمل ضد الجوع” و”هيئة كير الدولية” و”لجنة الإنقاذ الدولية” و”ميرسي كور” و”المجلس النرويجي للاجئين”: إن ملايين العائلات في شمال دارفور وجنوب كردفان، لا تتناول سوى وجبة واحدة يومياً، مشيراً إلى أن كثيرين يمضون أياماً دون طعام، ما دفع البعض إلى أكل أوراق الشجر وأعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح التقرير، أن الحرب أدت إلى تعطّل الزراعة واستخدام التجويع كسلاح، إضافة إلى تدمير المزارع والأسواق، ما فاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن المطابخ الجماعية الخيرية باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل تراجع التمويل المخصص للمنظمات الإنسانية.

النساء والفتيات الأكثر تضرراً

وشدد التقرير على أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً من الصراع، إذ يواجهن مخاطر كبيرة أثناء التوجه إلى الحقول أو الأسواق أو جلب المياه، مبيناً أن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة بثلاثة أضعاف لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بغيرها.

وحسب خطة الاحتياجات الإنسانية لعام 2026، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يعاني نحو 61.7% من سكان السودان، أي ما يعادل 28.9 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، قد خلص في شباط الماضي إلى تجاوز مستويات سوء التغذية الحاد معايير المجاعة في مناطق بأمبرو وكرنوي شمال دارفور.

وتشهد السودان حرباً مستمرة منذ منتصف نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين وتفاقم أزمة إنسانية واسعة في البلاد.