مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء اندلاع حريق في مانيلا

مانيلا-سانا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، و أُصيب 3 آخرون اليوم الخميس، جراء اندلاع حريق في منطقة سكنية بمدينة نافوتاس التابعة للعاصمة الفلبينية مانيلا.

ونقلت وكالة” شينخوا” للأنباء عن السلطات المحلية قولها : “إن التحقيقات الأولية التي أجرتها فرق الإطفاء، تشير إلى أن الحريق اندلع نحو الساعة الرابعة صباحاً بسبب أسلاك كهربائية قد تكون تعرضت لحمل زائد نتيجة توصيلات كهربائية غير قانونية ، وهو ما أدى إلى وفاة امرأة حامل وفتاتين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأشارت السلطات إلى أنّ اكتظاظ المنطقة بالسكان والمنازل المبنية من المواد الخفيفة سريعة الاشتعال تسبب في الانتشار السريع للحريق، فيما واجه رجال الإطفاء صعوبات في الوصول إلى المنازل المحترقة بسبب الممرات الضيقة بالمنطقة، والتي أعاقت أيضاً وصول سيارات الإطفاء ومركبات الطوارئ الأخرى.

ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد سبب الحريق وحجم الأضرار.

وكان حريق اندلع داخل حي سكني بمدينة كيزون شمال مانيلا مطلع هذا الأسبوع، وتسبب بتضرر عشرات المنازل ونزوح نحو 100 عائلة.