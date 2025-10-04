حماس تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الدموي الإسرائيلي في غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرّك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه ومجازره المروّعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الغارات والقصف الهمجي أسفر منذ صباح اليوم عن استشهاد سبعين مواطناً، بينهم أطفال ونساء، في تصعيد دموي متواصل يفضح كذب مزاعم حكومة بنيامين نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل.

ودعت الحركة أحرار العالم إلى مواصلة وتصعيد فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وجرائم الإبادة والتجويع بحق غزة.

وكانت مصادر طبية في القطاع أعلنت ارتقاء 70 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 67,074

