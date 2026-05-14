قسم الكلية في مشفى الرقة الوطني يقدّم خدمات غسيل الكلى لنحو 380 مريضاً

الرقة-سانا‏

يقدم قسم الكلية في المشفى الوطني بمحافظة الرقة، خدمات غسيل الكلى لنحو 380 مريضاً ‏من مدينة الرقة وريفها، مع مواصلة العمل لتعزيز نوعية الخدمات به لجهة الأجهزة الحديثة ‏وتدريب الكوادر، بما يسهم في تأمين جلسات الغسيل الكلوي بشكل منتظم وفق القائمين ‏عليه.‏

وأوضح المدير الإداري في مشفى الرقة الوطني خليل الحسن في تصريح لمراسل سانا ‏اليوم الخميس، أن إدارة المشفى تعمل على تحسين الخدمات الصحية داخل قسم الكلية ‏وتأمين احتياجات المرضى ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى وجود متابعة مستمرة لواقع ‏الأجهزة والكوادر الطبية والتمريضية داخل القسم وواقع النظافة وتوفير المياه والخدمات ‏الأساسية للمرضى.‏

‏110 جلسات غسيل يومياً

بدوره بين رئيس قسم الكلية في مشفى الرقة الوطني زكريا الزريق في تصريح مماثل، أن ‏القسم يجري نحو 110 جلسات غسيل كلى يومياً، وأكثر من 3200 جلسة شهرياً موزعة ‏على ثلاث ورديات، إضافة إلى وردية إسعافية للحالات الطارئة.‏

ولفت الزريق إلى أن القسم شهد تحسناً في واقع الأجهزة الطبية خلال الفترة الأخيرة، ما ‌‏ساهم في تخفيف الضغط على المرضى وتقليل فترات الانتظار.‏

وحول آلية الكشف عن الإصابة بمرض إلتهاب الكبد أشار الزريق، إلى أن القسم يعتمد آلية ‏خاصة لتقسيم مرضى إلتهاب الكبد إلى حالات إيجابية وسلبية، إضافة إلى المرضى ‏المعالجين، بما يضمن سلامة المرضى داخل القسم ومنع انتقال العدوى، لافتاً إلى أن ‏الكوادر الطبية تجري الفحوص اللازمة للمرضى عند قدومهم إلى القسم.‏

من جهته أكد محمد الإبراهيم مرافق أحد المرضى، أن القسم شهد تحسناً من ناحية النظافة ‏والاهتمام بالمرضى، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية والممرضين يقدمون الرعاية والمتابعة ‏بشكل مستمر داخل القسم، بينما أوضحت خاتون العلي أن توفر أجهزة إضافية لغسيل الكلى ‏ساهم في تسهيل حصول المرضى على جلساتهم بشكل أفضل مقارنة بالفترات السابقة.‏

كما أشار صالح عبد الله السالم وهو مريض كلى من ريف الرقة الشمالي، إلى أهمية تأمين ‏بعض الأدوية الخاصة بمرضى القصور الكلوي، إضافة إلى توفير التحاليل الدورية بشكل ‏منتظم لتخفيف الأعباء المادية عن المرضى.‏

وكانت وزارة الصحة زودت في كانون الثاني الماضي قسم الكلية في المشفى الوطني ‏بالرقة بـ20 جهاز غسيل كلية جديداً من نوع «فريزينيوس»، وذلك في إطار دعم الخدمات ‏الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين جودتها في المحافظة.‏