قسم الكلية في مشفى الرقة الوطني يقدّم خدمات غسيل الكلى لنحو 380 مريضاً

الرقة-سانا
يقدم قسم الكلية في المشفى الوطني بمحافظة الرقة، خدمات غسيل الكلى لنحو 380 مريضاً من مدينة الرقة وريفها، مع مواصلة العمل لتعزيز نوعية الخدمات به لجهة الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر، بما يسهم في تأمين جلسات الغسيل الكلوي بشكل منتظم وفق القائمين عليه.
وأوضح المدير الإداري في مشفى الرقة الوطني خليل الحسن في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن إدارة المشفى تعمل على تحسين الخدمات الصحية داخل قسم الكلية وتأمين احتياجات المرضى ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى وجود متابعة مستمرة لواقع الأجهزة والكوادر الطبية والتمريضية داخل القسم وواقع النظافة وتوفير المياه والخدمات الأساسية للمرضى.
110 جلسات غسيل يومياً
بدوره بين رئيس قسم الكلية في مشفى الرقة الوطني زكريا الزريق في تصريح مماثل، أن القسم يجري نحو 110 جلسات غسيل كلى يومياً، وأكثر من 3200 جلسة شهرياً موزعة على ثلاث ورديات، إضافة إلى وردية إسعافية للحالات الطارئة.
ولفت الزريق إلى أن القسم شهد تحسناً في واقع الأجهزة الطبية خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في تخفيف الضغط على المرضى وتقليل فترات الانتظار.
وحول آلية الكشف عن الإصابة بمرض إلتهاب الكبد أشار الزريق، إلى أن القسم يعتمد آلية خاصة لتقسيم مرضى إلتهاب الكبد إلى حالات إيجابية وسلبية، إضافة إلى المرضى المعالجين، بما يضمن سلامة المرضى داخل القسم ومنع انتقال العدوى، لافتاً إلى أن الكوادر الطبية تجري الفحوص اللازمة للمرضى عند قدومهم إلى القسم.
من جهته أكد محمد الإبراهيم مرافق أحد المرضى، أن القسم شهد تحسناً من ناحية النظافة والاهتمام بالمرضى، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية والممرضين يقدمون الرعاية والمتابعة بشكل مستمر داخل القسم، بينما أوضحت خاتون العلي أن توفر أجهزة إضافية لغسيل الكلى ساهم في تسهيل حصول المرضى على جلساتهم بشكل أفضل مقارنة بالفترات السابقة.
كما أشار صالح عبد الله السالم وهو مريض كلى من ريف الرقة الشمالي، إلى أهمية تأمين بعض الأدوية الخاصة بمرضى القصور الكلوي، إضافة إلى توفير التحاليل الدورية بشكل منتظم لتخفيف الأعباء المادية عن المرضى.
وكانت وزارة الصحة زودت في كانون الثاني الماضي قسم الكلية في المشفى الوطني بالرقة بـ20 جهاز غسيل كلية جديداً من نوع «فريزينيوس»، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين جودتها في المحافظة.