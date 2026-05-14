استبدال محولتين كهربائيتين وإجراء أعمال صيانة بعدة مناطق بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق استبدال محولتين كهربائيتين، و إجراء صيانة وإعادة تأهيل الشبكة في عدة مناطق بريف دمشق، وذلك ضمن جهود الشركة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين وثوقية الشبكة في تلك المناطق.
وذكرت الشركة في صفحتها على الفيسبوك اليوم الخميس، أن الكوادر الفنية في قسم كهرباء قدسيا قامت بتركيب محولة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز “قرى الشام - سكن شعبي” بدلاً من المحولة المعطوبة، واستبدال 60 متراً من كبل مخرج رئيسي مهترئ في مركز “دير قانون 3″، وإصلاح كابلات أرضية في “جمعيات النفط” ونزلة ”الفردوس” ،وكابلات في الحي الثاني بقرى الشام، بالإضافة لمعالجة أعطال التوتر المتوسط على مخارج (النخيل، وقدسيا، ودير قانون، وهريرة).
ولفتت الى أن الورشات في قسم كهرباء التل استبدلت محولة بأخرى جديدة استطاعتها 1000 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل “معربا 9”.
وأشارت الشركة الى أن مديرية التشغيل (دائرة الصيانة) بدأت أعمال إعادة تأهيل مركز حي “المسروب” في حرستا عبر زرع (7) أعمدة لاستكمال باقي مراحل العمل، كما أنهت صيانة مخارج (تل الفخار، وصهيا، وزرزور)، وإصلاح الكابلات الرئيسية لكل من مخرج “كرم” ومخرج “الدوار” بضاحية الشام، بالإضافة لمعالجة أعطال مخرج ”الخربة” المغذي للمركزين (4 و7)، وإصلاح مخرج “الوحدات”.
كما قامت ورشات قسم جرمانا بتركيب كابلات جديدة في مركزي تحويل “جرمانا 4″ و”جرمانا 166″ بدلاً من الكابلات المحروقة، كما أعادت كابل التوتر المتوسط لمخرج ”اليونسية” للخدمة بعد انتهاء أعمال إصلاحه.
وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق ركبت في الـ 29 من شهر نيسان الفائت، أربع محولات كهربائية في مناطق السيدة زينب وجرمانا وقدسيا ورنكوس، بهدف دعم استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه المناطق.