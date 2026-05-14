استبدال محولتين كهربائيتين وإجراء أعمال صيانة بعدة مناطق بريف دمشق

أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق استبدال محولتين كهربائيتين، ‏و إجراء صيانة وإعادة تأهيل الشبكة في عدة مناطق بريف دمشق، وذلك ضمن جهود ‏الشركة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين وثوقية الشبكة في تلك المناطق.‏

وذكرت الشركة في صفحتها على الفيسبوك اليوم الخميس، أن الكوادر الفنية في قسم ‏كهرباء قدسيا قامت بتركيب محولة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز “قرى الشام ‌‏- سكن شعبي” بدلاً من المحولة المعطوبة، واستبدال 60 متراً من كبل مخرج رئيسي ‏مهترئ في مركز “دير قانون 3″، وإصلاح كابلات أرضية في “جمعيات النفط” ونزلة ‌‏”الفردوس” ،وكابلات في الحي الثاني بقرى الشام، بالإضافة لمعالجة أعطال ‏التوتر المتوسط على مخارج (النخيل، وقدسيا، ودير قانون، وهريرة).‏

ولفتت الى أن الورشات في قسم كهرباء التل استبدلت محولة بأخرى جديدة استطاعتها ‌‏1000 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل “معربا 9”.‏

وأشارت الشركة الى أن مديرية التشغيل (دائرة الصيانة) بدأت أعمال إعادة تأهيل مركز ‏حي “المسروب” في حرستا عبر زرع (7) أعمدة لاستكمال باقي مراحل العمل، ‏كما أنهت صيانة مخارج (تل الفخار، وصهيا، وزرزور)، وإصلاح الكابلات الرئيسية لكل ‏من مخرج “كرم” ومخرج “الدوار” بضاحية الشام، بالإضافة لمعالجة أعطال مخرج ‌‏”الخربة” المغذي للمركزين (4 و7)، وإصلاح مخرج “الوحدات”.‏

كما قامت ورشات قسم جرمانا بتركيب كابلات جديدة في مركزي تحويل “جرمانا 4″ ‏و”جرمانا 166″ بدلاً من الكابلات المحروقة، كما أعادت كابل التوتر المتوسط لمخرج ‌‏”اليونسية” للخدمة بعد انتهاء أعمال إصلاحه.‏

وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق ركبت في الـ 29 من شهر نيسان الفائت، ‏أربع محولات كهربائية في مناطق السيدة زينب وجرمانا وقدسيا ورنكوس، بهدف دعم ‏استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه المناطق.‏