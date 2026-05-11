قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في قطاع غزة والضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا
شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً ميدانياً واسعاً مع استمرار اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من بلدات الضفة الغربية، وما رافقها من اعتداءات واعتقالات، إضافة إلى سقوط قتلى في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية، بمقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.
وفي الضفة الغربية، قتل شاب من بلدة قراوة بني حسان في مدينة سلفيت متأثراً بإصابته برصاص مستوطن قبل نحو شهر.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز في شوارعهما، كما داهمت منزلاً في منطقة ”الرأس” ببلدة بيتا.
وفي مدينتي رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين في بلدة دير دبوان وقرية رمون بالحجارة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.
وفي بيت لحم، حاصرت قوات الاحتلال ومستوطنون أربعة منازل في بلدة تقوع، ما أدى إلى تقييد حركة السكان ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
وفي الأغوار شرق الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين أثناء عملهم على إصلاح خطوط مياه تضررت نتيجة عمليات سابقة، وذلك بعد ادعاء من أحد المستوطنين في المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في قطاع غزة متجاهلة الدعوات إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، كما تواصل ممارساتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين من اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية.