قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في قطاع غزة والضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً ميدانياً واسعاً مع استمرار ‌‏اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من بلدات الضفة الغربية، ‌‏وما رافقها من اعتداءات واعتقالات، إضافة إلى سقوط قتلى في ‌‏قطاع غزة‎.‎

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة وفا ‌‏الفلسطينية، بمقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في ‏مناطق ‏متفرقة من القطاع‎.‎

وفي الضفة الغربية، قتل شاب من بلدة قراوة بني حسان في مدينة ‌‏سلفيت متأثراً بإصابته برصاص مستوطن قبل نحو شهر‎.‎

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس، وأطلقت ‌‏قنابل الصوت والغاز في شوارعهما، كما داهمت منزلاً في منطقة ‌‏‌‏”الرأس” ببلدة بيتا‌‌‎.‎

وفي مدينتي رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين ‌‏في بلدة دير دبوان وقرية رمون بالحجارة، فيما اقتحمت قوات ‌‏الاحتلال بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله، وسط إطلاق ‌‏للرصاص وقنابل الصوت، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات‎.‎

وفي بيت لحم، حاصرت قوات الاحتلال ومستوطنون أربعة منازل ‏في بلدة تقوع، ما أدى إلى تقييد حركة السكان ومنعهم من الوصول ‏إلى أراضيهم ومصادر رزقهم‎.‎

وفي الأغوار شرق الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة ‌‏فلسطينيين أثناء عملهم على إصلاح خطوط مياه تضررت نتيجة ‌‏عمليات سابقة، وذلك بعد ادعاء من أحد المستوطنين في المنطقة‎.‎

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في قطاع غزة متجاهلة ‌‏الدعوات إلى ‏الالتزام بوقف إطلاق النار، كما تواصل ممارساتها ‏وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين من اقتحامات واعتقالات في الضفة ‏الغربية.‏