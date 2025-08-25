إجلاء عشراتِ آلافِ الأشخاص مع اقتراب الإعصار كاجيكي من فيتنام

هانوي-سانا

أجلت السلطات الفيتنامية عشرات الآلاف من سكان مناطق ساحلية اليوم وسط توقعات بوصول الإعصار كاجيكي إلى المنطقة الوسطى من البلاد، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى نحو 140 كيلومتراً في الساعة.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير المركز الوطني الفيتنامي للأرصاد الجوية والهيدرولوجية ماي فان خيم قوله: “إن كاجيكي، وهو خامس إعصار يضرب فيتنام هذه السنة، موجود حالياً فوق البحر، ما تسبب في اضطراب مياه خليج تونكين وفي حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى 9,5 أمتار، ويتوقع أن يصل إلى اليابسة لاحقاً اليوم مصحوباً برياح تبلغ سرعتها نحو 139 كلم/ساعة.

وتوقع فان خيم أن “تستمر الأمطار اليوم وغداً، وبسبب غزارتها، سيكون خطر حدوث فيضانات وسيول مفاجئة مرتفعاً جداً”.

وسينقل نحو 325,500 شخص في خمس محافظات ساحلية إلى مدارسَ ومبانٍ عامة حُوِّلت إلى مراكز إيواء موقتة، بحسب ما أفادت السلطات.

وخلال الليل، غمرت المياه وسط مدينة فينه الساحلية الواقعة في شمال البلاد، وبحلول الصباح كانت الشوارع شبه خالية، وأغلقت معظم المتاجر والمطاعم، ووضع أربابها أكياس رمل على مداخلها لحمايتها، وفجراً كان نحو 30 ألف شخص قد أخلوا المنطقة، فيما انتشر 16 ألف عسكري.

إلى ذلك، أُغلق مطاران محليان، وطُلب من كل قوارب الصيد الموجودة في مسار الإعصار العودة إلى الميناء، كما أٌلغيت أكثر من عشر رحلات جوية داخلية في فيتنام أمس.

وأفادت وزارة الزراعة بأن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم أو فُقدوا في فيتنام بسبب الكوارث الطبيعية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2025، وقُدِّرت الخسائر الاقتصادية بـ21 مليون دولار.

وفي أيلول الماضي، تكبّدت فيتنام خسائر اقتصادية بقيمة 3,3 مليارات دولار نتيجة الإعصار ياغي الذي عصف شمال البلاد، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا.

ويحذّر العلماء من أن التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة الصناعية يتسبّب بظواهر مناخية أكثر شدّة، وتقلّباً ما يزيد من خطر الفيضانات والعواصف المدمّرة، ولا سيّما في المناطق المدارية.