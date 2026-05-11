بريطانيا ‏تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

لندن-سانا‏

فرضت بريطانيا اليوم الإثنين، عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران، متهمةً إياهم ‏بالضلوع في أنشطة عدائية من بينها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى ‏إلى زعزعة استقرار المملكة المتحدة ودول أخرى.‏

ووفقاً للحكومة البريطانية شملت العقوبات أعضاء أو أشخاصاً مرتبطين بما وصفته بـ” شبكة ‏إجرامية”، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة والجهات المالية.‏

وأوضحت الحكومة أن الشبكة متورطة في أنشطة عدائية مدعومة من إيران، بما في ذلك ‏التهديد بشن هجمات أو التخطيط لها، أو تنفيذها ضد أشخاص وممتلكات في بريطانيا ودول ‏أخرى.‏

وتشمل الإجراءات الواردة في إشعار العقوبات الصادر عن الحكومة تجميد الأصول، وحظر ‏السفر وأوامر استبعاد من تولي مناصب إدارية.‏

وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرضوا مطلع العام الجاري حزمة عقوبات على إيران ‏استهدفت أفراداً وكيانات متورطة في قمع الاحتجاجات، وشملت تجميد أصول وحظر سفر على ‏قيادات بـ “الحرس الثوري” ومسؤولين بوزارة الداخلية.‏

وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية-الإيرانية توتراً متزايداً بالتزامن مع ‏الحرب الأمريكية والإسرائيلية على طهران.‏