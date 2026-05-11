بريطانيا ‏تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

لندن-سانا
فرضت بريطانيا اليوم الإثنين، عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران، متهمةً إياهم بالضلوع في أنشطة عدائية من بينها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى إلى زعزعة استقرار المملكة المتحدة ودول أخرى.
ووفقاً للحكومة البريطانية شملت العقوبات أعضاء أو أشخاصاً مرتبطين بما وصفته بـ” شبكة إجرامية”، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة والجهات المالية.
وأوضحت الحكومة أن الشبكة متورطة في أنشطة عدائية مدعومة من إيران، بما في ذلك التهديد بشن هجمات أو التخطيط لها، أو تنفيذها ضد أشخاص وممتلكات في بريطانيا ودول أخرى.
وتشمل الإجراءات الواردة في إشعار العقوبات الصادر عن الحكومة تجميد الأصول، وحظر السفر وأوامر استبعاد من تولي مناصب إدارية.
وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرضوا مطلع العام الجاري حزمة عقوبات على إيران استهدفت أفراداً وكيانات متورطة في قمع الاحتجاجات، وشملت تجميد أصول وحظر سفر على قيادات بـ “الحرس الثوري” ومسؤولين بوزارة الداخلية.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية-الإيرانية توتراً متزايداً بالتزامن مع الحرب الأمريكية والإسرائيلية على طهران.