غوتيريش يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة ويؤكد ضرورة احترام القانون الدولي

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما في ذلك أعمال العنف ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

وأوضح غوتيريش في بيان، أن صون القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يمثل أولوية قصوى، مشدداً على وجوب تنفيذ التدابير والقرارات التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة في الـ 22 من تشرين الأول الماضي، أكد ضرورة التزام إسرائيل بالسماح بتسهيل المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ ولاياتها، واحترام امتيازات وحصانات موظفيها حتى في أوقات النزاع المسلح.

ودعا غوتيريش إلى إنهاء المعاناة الطويلة للشعب الفلسطيني، مشدداً على حاجتهم إلى أفق من الأمل، وضرورة تمهيد الطريق نحو مسار لا رجعة فيه لتحقيق حل الدولتين.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين في الضفة الغربية تعكس نمطاً متزايداً من العنف، وأن مشاهد الحشود والهجمات الأخيرة تثير قلقاً متصاعداً بشأن سلامة المدنيين الفلسطينيين.

