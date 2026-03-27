وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة استعادة حرية الملاحة ⁠في مضيق هرمز

باريس-سانا

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع ضرورة استعادة حرية الملاحة ⁠الآمنة في مضيق هرمز.

وذكرت رويترز أن الوزراء طالبوا في بيان عقب اجتماعهم، اليوم الجمعة في باريس بالوقف الفوري للهجمات ‌على المدنيين في إطار الحرب بالشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تقليل تأثير الحرب على الشركاء الإقليميين والسكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأشار الوزراء في بيانهم إلى التركيز على أهمية الشراكات المتنوعة للتخفيف من الصدمات على الاقتصاد العالمي جراء الحرب، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة والأسمدة والتجارة، والتي ⁠لها تداعيات مباشرة على المواطنين.

وتضم مجموعة الدول السبع كلاً من ⁠الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد أمس الخميس، أن من مصلحة كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الدفع باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران عملياً في الوقت الراهن.