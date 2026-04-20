وزيرا خارجية قطر وفنلندا يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين، تطورات الأوضاع بالمنطقة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية القطري على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فجر ال8 من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، حيث لاقى ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.