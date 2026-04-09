مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم الخميس، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة “وفا” أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين في جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم.

وفي خان يونس، قُتل فلسطيني متأثراً بإصابته الحرجة، إثر قصف الاحتلال منطقة دوار أبو حميد وسط المدينة.

وكان قُتل فلسطينيان في وقت سابق اليوم، برصاص قوات الاحتلال في مدينتي خان يونس جنوب قطاع غزة وبيت لاهيا شماله.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي إلى 741 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 2,036 مصاباً، وتم انتشال 759 جثماناً.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك