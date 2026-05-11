رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات على الإمارات والكويت وقطر

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكارٍ شديد الهجمات التي استهدفت كلاً من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان اليوم الإثنين، بهذه الاعتداءات الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

كما شدد العيسى على التضامن الكامل مع دول الإمارات وقطر والكويت في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها.

ووفق بيانات رسمية، طالت الاعتداءات الأخيرة العمق والمياه الإقليمية لقطر، ومواقع ومنشآت حيوية في الإمارات، إضافة إلى الأراضي والأجواء الكويتية.

