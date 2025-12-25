الخارجية الصينية: نعارض فرض واشنطن تعريفات جمركية تعرقل الصناعات الصينية

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، معارضة بكين الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على صناعة أشباه الموصلات الصينية اعتباراً من عام 2027، معتبرة أن الخطوة تعسفية وتعرقل الصناعات الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن المتحدث باسم الوزارة لين جيان قوله في تصريح اليوم: إن الإجراءات الأمريكية ستزعزع استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، وتعرقل تطوير صناعة أشباه الموصلات في مختلف الدول، مشدداً على أن الأضرار لن تقتصر على الصين بل ستطال الاقتصاد العالمي بأسره.

وأضاف المتحدث: إن الصين تحث واشنطن على تصحيح أخطائها والالتزام بالتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، ومعالجة الهواجس والخلافات عبر الحوار وعلى أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، بما يضمن تنمية مستقرة وسليمة للعلاقات الصينية–الأمريكية.

وأكد أن بلاده ستتخذ بحزم إجراءات مماثلة إذا واصلت الولايات المتحدة رفض تغيير مسارها، وذلك من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق، عزمها فرض تعريفات جمركية على واردات أشباه الموصلات الصينية.

وأشباه الموصلات تعد العمود الفقري للتكنولوجيا الرقمية والصناعات الحديثة، حيث بفضلها تعمل الهواتف، الحواسيب، السيارات الكهربائية، وحتى الأقمار الصناعية، وإن التحكم في إنتاجها وتطويرها أصبح اليوم أحد أبرز ملفات الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين الدول الكبرى.

يشار الى أن التنافس التجاري بين الصين والولايات المتحدة حول صناعة أشباه الموصلات، يُعد امتداداً للحرب التجارية المستمرة بينهما منذ سنوات، حيث تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية على الكثير من السلع، شملت قطاعات مثل: الصلب، والألمنيوم، والطاقة، والأجهزة الإلكترونية وغيرها.