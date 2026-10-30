الصين تحذر من قيود تجارية تمييزية يفرضها الاتحاد الأوروبي

بكين-سانا
أكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها والحقوق المشروعة لشركاتها، في حال إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض قيود تمييزية على المنتجات الصينية.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدثة باسم الوزارة هوانغ لينغ قولها أمس الخميس: إن فرض حواجز مصطنعة أمام التجارة قد يشكل انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولن يعزز القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية، بل سيزيد الأعباء على القطاعات الإنتاجية ويرفع معدلات التضخم، ويهدد استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
وأشارت لينغ إلى أن الاجتماع الثاني الذي عقد مطلع الشهر الجاري لآلية التشاور التجاري والاستثماري بين الصين والاتحاد الأوروبي، أحرز تقدماً إيجابياً، مؤكدة استعداد بكين لمواصلة الحوار والتشاور مع الجانب الأوروبي لمعالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية، ومعارضة أي ممارسات حمائية تنطوي على إساءة استخدام أدوات الدفاع التجاري.
وكانت تقارير إعلامية أفادت مؤخرا بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض قيود إضافية على الواردات من الصين في مجموعة من القطاعات، من بينها الكيماويات والآلات والأثاث، للحد من تدفقها للأسواق الأوروبية اعتباراً من مطلع العام القادم، في محاولة لخفض العجز في ميزان الاتحاد التجاري مع الصين، والذي بلغ 360 مليار يورو (404 مليارات دولار) العام الماضي.