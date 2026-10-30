الصين تحذر من قيود تجارية تمييزية يفرضها الاتحاد الأوروبي

بكين-سانا‏

أكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها ‏والحقوق المشروعة لشركاتها، في حال إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض قيود ‏تمييزية على المنتجات الصينية.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدثة باسم الوزارة هوانغ لينغ قولها أمس الخميس: إن ‏فرض حواجز مصطنعة أمام التجارة قد يشكل انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، ‏ولن يعزز القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية، بل سيزيد الأعباء على القطاعات ‏الإنتاجية ويرفع معدلات التضخم، ويهدد استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.‏

وأشارت لينغ إلى أن الاجتماع الثاني الذي عقد مطلع الشهر الجاري لآلية التشاور ‏التجاري والاستثماري بين الصين والاتحاد الأوروبي، أحرز تقدماً إيجابياً، مؤكدة ‏استعداد بكين لمواصلة الحوار والتشاور مع الجانب الأوروبي لمعالجة الخلافات ‏الاقتصادية والتجارية، ومعارضة أي ممارسات حمائية تنطوي على إساءة استخدام ‏أدوات الدفاع التجاري.‏

وكانت تقارير إعلامية أفادت مؤخرا بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض قيود إضافية ‏على الواردات من الصين في مجموعة من القطاعات، من بينها الكيماويات والآلات ‏والأثاث، للحد من تدفقها للأسواق الأوروبية اعتباراً من مطلع العام القادم، في محاولة ‏لخفض العجز في ميزان الاتحاد التجاري مع الصين، والذي بلغ 360 مليار يورو ‌‏(404 مليارات دولار) العام الماضي.‏