قطر وبوليفيا تبحثان تطورات المنطقة في ظل وقف إطلاق النار

الدوحة-سانا

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، مع وزير خارجية بوليفيا فرناندو أرامايو، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، آخر التطورات بالمنطقة، في ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المريخي جدد خلال الاتصال ترحيب قطر بإعلان وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وشدد المريخي على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، أعرب أرامايو عن تضامن بلاده مع قطر في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وتعرضت قطر ودول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية يومية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.