تنظيم 310 ضبوط تموينية بحق مخالفين في أسواق ريف دمشق خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 310 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال أسبوع، وذلك في إطار جولاتها الرقابية لمتابعة الأسواق.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات التموينية نفذت خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 تشرين الأول الجاري 99 جولة رقابية، شملت 1141 فعالية تجارية، بهدف التحقق من الالتزام بالأسعار المعلنة والتدقيق في الفواتير والكشف عن المخالفات.
وبين خالد أن الضبوط المنظمة تنوعت بين البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية.
وذكر أن المديرية عالجت خلال نفس الفترة 21 شكوى مقدمة من المواطنين.
وكانت مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق نظمت 354 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من الـ 15 وحتى الـ 21 من تشرين الأول الجاري.