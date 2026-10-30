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تنظيم 310 ضبوط تموينية بحق مخالفين في أسواق ريف دمشق خلال أسبوع

photo 2026 10 30 09 37 48 تنظيم 310 ضبوط تموينية بحق مخالفين في أسواق ريف دمشق خلال أسبوع
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق -سانا

ريف دمشق-سانا ‏
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نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 310 ‏ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال أسبوع، وذلك في إطار جولاتها ‏الرقابية لمتابعة الأسواق.‏
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وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات ‏التموينية نفذت خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 تشرين الأول الجاري 99 جولة ‏رقابية، شملت 1141 فعالية تجارية، بهدف التحقق من الالتزام بالأسعار المعلنة ‏والتدقيق في الفواتير والكشف عن المخالفات.‏

وبين خالد أن الضبوط المنظمة تنوعت بين البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن ‏الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية.‏

وذكر ‏أن المديرية عالجت خلال نفس الفترة 21 شكوى مقدمة من المواطنين.‏ ‏

وكانت مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق نظمت 354 ‏ضبطاً تموينياً بحق ‏فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من الـ 15 وحتى الـ ‌‏21 من تشرين الأول ‏الجاري.‏

photo 2026 10 30 09 37 49 2 تنظيم 310 ضبوط تموينية بحق مخالفين في أسواق ريف دمشق خلال أسبوع
photo 2026 10 30 09 37 49 تنظيم 310 ضبوط تموينية بحق مخالفين في أسواق ريف دمشق خلال أسبوع
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