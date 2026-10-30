تنظيم 310 ضبوط تموينية بحق مخالفين في أسواق ريف دمشق خلال أسبوع

ريف دمشق-سانا ‏

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نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 310 ‏ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال أسبوع، وذلك في إطار جولاتها ‏الرقابية لمتابعة الأسواق.‏

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وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات ‏التموينية نفذت خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 تشرين الأول الجاري 99 جولة ‏رقابية، شملت 1141 فعالية تجارية، بهدف التحقق من الالتزام بالأسعار المعلنة ‏والتدقيق في الفواتير والكشف عن المخالفات.‏

وبين خالد أن الضبوط المنظمة تنوعت بين البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن ‏الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية.‏

وذكر ‏أن المديرية عالجت خلال نفس الفترة 21 شكوى مقدمة من المواطنين.‏ ‏

وكانت مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق نظمت 354 ‏ضبطاً تموينياً بحق ‏فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من الـ 15 وحتى الـ ‌‏21 من تشرين الأول ‏الجاري.‏