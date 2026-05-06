الرئيس الأمريكي يعلن تعليق سحب السفن العالقة في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق الإجراءات الأمريكية الهادفة لسحب السفن العالقة في مضيق هرمز، لفسح المجال للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية، مع التأكيد على استمرار الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ترامب قوله عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: ” إن هذا التوقف المؤقت للإجراءات التي بدأت منذ أيام في الممر المائي الاستراتيجي، جاء رغبة من واشنطن في اختبار جدية المفاوضات لإنهاء النزاع في المنطقة، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلبات من دول إقليمية وبناءً على التقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيرن .

وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة استندت إلى طلب باكستان ودول أخرى، وإلى النجاح العسكري الهائل الذي حققته الولايات المتحدة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية ، إضافة إلى حقيقة إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران .

ولم يصدر البيت الأبيض رداً فورياً على طلب التعليق للحصول على مزيد من التفاصيل حول التقدم المُحرز في المفاوضات التي أشار إليها ترامب، فيما توقفت المفاوضات إلى حد كبير، على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة ستباشر تنفيذ ما أسماه “مشروع الحرية” بهدف تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن ستتولى إرشاد السفن وإخراجها بأمان، ومحذراً بأنها ستتعامل بحزم مع أيّ محاولة لعرقلة العملية.