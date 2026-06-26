اكتشاف علمي لمركبات بحرية في خليج العقبة تبيد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

عمان-سانا

أعلن فريق بحثي من الجامعة الأردنية عن اكتشاف واعد لمركبات حيوية مستخلصة من نوع نادر من الإسفنج البحري في خليج العقبة، أظهرت قدرة على القضاء على سلالات بكتيرية خطيرة، بينها البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، في خطوة قد تسهم في تطوير بدائل جديدة للمضادات الحيوية.

وبحسب ما نشرت مجلة Biomedical Reports العلمية أول أمس، شملت الدراسة جمع ثلاثة أنواع من الإسفنج البحري من أعماق تتراوح بين 345 و362 متراً في خليج العقبة، قبل إخضاع مستخلصاتها لاختبارات مخبرية ضد عدة أنواع من البكتيريا، بينها سلالات موجبة وسالبة الغرام.

وأظهرت النتائج أن نوع “داكتيلوسبونجيا إليجانس” وحده أبدى نشاطاً مضاداً قوياً للبكتيريا موجبة الغرام، حيث تمكن مستخلصه من إيقاف نمو البكتيريا عند تركيز منخفض، وصولاً إلى قتلها بالكامل عند تركيز أعلى، ما يعكس فعالية بيولوجية لافتة ضد السلالات المقاومة.

كما بيّنت التحاليل الكيميائية وجود نحو 40 مركباً حيوياً في المستخلص الفعال، من بينها أحماض فينولية ومركبات كينونية ومركب بحري معقد، يُعتقد أنها تعمل عبر آليات متعددة تشمل إضعاف الغشاء الخلوي وإحداث ضغط تأكسدي داخل الخلايا البكتيرية، إضافة إلى تثبيط تصنيع البروتين.

وتشير الدراسة إلى أن الخصائص البيئية الفريدة لخليج العقبة، بما في ذلك الأعماق الكبيرة وانخفاض الإضاءة وندرة المغذيات، تسهم في تشكيل بيئات ميكروبية معقدة داخل الكائنات البحرية، ما يعزز إنتاج مركبات كيميائية نشطة ذات خصائص دفاعية.

ويأمل الباحثون أن تفتح هذه النتائج الباب أمام تطوير مركبات دوائية جديدة لمواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مع التأكيد على أن الانتقال إلى التطبيقات العلاجية يتطلب مزيداً من الدراسات حول السلامة والإنتاج المستدام للمركبات الحيوية.