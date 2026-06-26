عون يرحب بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لاستقرار لبنان وسيادته

بيروت-سانا

رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة بالموقف الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والداعم للبنان وشعبه، معتبراً أنه يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بدول المجلس.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عون أعرب عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، بما ينسجم مع الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأكد الرئيس اللبناني حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الدول العربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن امتنانه لاستعدادها لمواصلة دعم لبنان إنسانياً وتنموياً بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني.

من جهة أخرى رحب عون بالإعلان الصادر عن ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ‏ميلوني، بشأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي لتنظيم مرحلة ما بعد القوة ‏الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنان.‏

وكان البيان المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، أكد الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، كما رحب بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، وشدد على أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، داعياً إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل.