شركات زراعية تطرح حلولاً حديثة للتسميد والبذور في معرض “أغريتكس ‌‏2026” بدمشق‏‏ ‏

دمشق-سانا
أفاد ممثلو الشركات الزراعية المشاركة في المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة “أغريتكس 2026” بدمشق، بأن الدورة الحالية ركزت على الأسمدة والبذور، وتقديم حلول زراعية حديثة تهدف إلى تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج، بما يواكب التحديات المناخية التي يواجهها القطاع الزراعي.
واستعرضت الشركات مجموعة واسعة من أحدث منتجاتها المصنعة محلياً والمستوردة في مجالات الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، مشددة على أهمية دعم المزارعين وزيادة الإنتاج.
وبين مدير إحدى شركات استيراد الأسمدة والبذور، صبحي الدرة، لوكالة سانا، أن المعرض يسهم في تبادل الخبرات بين الشركات والمهندسين الزراعيين، والتعريف بمنتجات الشركة من البذور والأسمدة المستوردة، لافتاً إلى أن دورة هذا العام تشهد إقبالاً جيداً منذ ساعاتها الأولى، مع تنوع واضح في الشركات المشاركة، بما يعزز فرص التعاون .
بدوره، أوضح مدير شركة لاستيراد الأسمدة والبذور، نشأت حبار، أن الشركة تركز على توفير أسمدة عالية الجودة تسهم في تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض أتاحَت فرصة مهمة للالتقاء بالمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، والاطلاع على أحدث المنتجات، ما أوجد بيئة تنافسية إيجابية تسهم في تطوير القطاع.
من جهته، أكد صاحب معمل للأسمدة، محمود الكوري، أن المعرض يتيح فرصة لنقل المعلومات المتعلقة بطرق التسميد الحديثة ومكافحة الآفات، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات مناخية تؤثر في الإنتاج، ما يستدعي تعزيز الإدارة السليمة للتسميد والمعالجة الوقائية.
ويشارك في المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس في مدينة المعارض بدمشق أكثر من 158 علامة تجارية تمثل 84 شركة من سوريا ودول المنطقة، حيث يعرض المشاركون أحدث مستلزمات الإنتاج الزراعي والأدوية البيطرية والأعلاف والأسمدة والبذور والمبيدات، إلى جانب تقنيات الدواجن الحديثة.