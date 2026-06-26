شركات زراعية تطرح حلولاً حديثة للتسميد والبذور في معرض “أغريتكس ‌‏2026” بدمشق‏‏ ‏

دمشق-سانا ‏

أفاد ممثلو الشركات الزراعية المشاركة في المعرض الدولي لمستلزمات ‏الزراعة والبيطرة “أغريتكس 2026” بدمشق، بأن الدورة الحالية ركزت على ‏الأسمدة والبذور، وتقديم حلول زراعية حديثة تهدف إلى تحسين خصوبة ‏التربة ورفع كفاءة الإنتاج، بما يواكب التحديات المناخية التي يواجهها ‏القطاع الزراعي.‏

واستعرضت الشركات مجموعة واسعة من أحدث منتجاتها المصنعة محلياً ‏والمستوردة في مجالات الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، مشددة على ‏أهمية دعم المزارعين وزيادة الإنتاج.‏

وبين مدير إحدى شركات استيراد الأسمدة والبذور، صبحي الدرة، لوكالة ‏سانا، أن المعرض يسهم في تبادل الخبرات بين الشركات والمهندسين ‏الزراعيين، والتعريف بمنتجات الشركة من البذور والأسمدة المستوردة، لافتاً ‏إلى أن دورة هذا العام تشهد إقبالاً جيداً منذ ساعاتها الأولى، مع تنوع واضح ‏في الشركات المشاركة، بما يعزز فرص التعاون .‏

بدوره، أوضح مدير شركة لاستيراد الأسمدة والبذور، نشأت حبار، أن ‏الشركة تركز على توفير أسمدة عالية الجودة تسهم في تحسين خصوبة ‏التربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض ‏أتاحَت فرصة مهمة للالتقاء بالمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، ‏والاطلاع على أحدث المنتجات، ما أوجد بيئة تنافسية إيجابية تسهم في ‏تطوير القطاع.‏

من جهته، أكد صاحب معمل للأسمدة، محمود الكوري، أن المعرض يتيح ‏فرصة لنقل المعلومات المتعلقة بطرق التسميد الحديثة ومكافحة الآفات، لافتاً ‏إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات مناخية تؤثر في الإنتاج، ما يستدعي ‏تعزيز الإدارة السليمة للتسميد والمعالجة الوقائية.‏

ويشارك في المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس في مدينة ‏المعارض بدمشق أكثر من 158 علامة تجارية تمثل 84 شركة من سوريا ‏ودول المنطقة، حيث يعرض المشاركون أحدث مستلزمات الإنتاج الزراعي ‏والأدوية البيطرية والأعلاف والأسمدة والبذور والمبيدات، إلى جانب تقنيات ‏الدواجن الحديثة.‏