انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي الطاقة الذرية للفترة 2025–2027

عمان-الرياض-سانا

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته التاسعة والستين المنعقدة في فيينا، المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب تسع دول أخرى لعضوية مجلس محافظي الوكالة للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، بأن انتخاب الأردن تم بالتزكية خلال أعمال المؤتمر، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها بلاده، وتؤكد ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على الإسهام الفاعل في دعم جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 عضواً، يُعد من أبرز أدوات اتخاذ القرار داخل الوكالة، مشيرة إلى أن آخر مرة شغلت فيها السعودية مقعداً في المجلس كانت خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وأضافت الوكالة: إن انتخاب السعودية لعضوية المجلس يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الفاعل والبنّاء، وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي في مجال توجيه الطاقة الذرية نحو خدمة التنمية والسلام العالميين.

يُذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتولى دراسة البيانات المالية للوكالة وبرامجها وميزانيتها، ويقدّم توصيات إلى المؤتمر العام، كما ينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات، ويشرف على نشر معايير الأمان، بالإضافة إلى تعيين المدير العام للوكالة بموافقة المؤتمر العام.