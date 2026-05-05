مباحثات قطرية أمريكية تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة

واشنطن-سانا

بحث وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليف مع أليسون هوكر وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالولايات المتحدة، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، اليوم الثلاثاء، أنّ مباحثات الجانبين في واشنطن تناولت الجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان خلال مباحثاتهما أيضاً العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين واشنطن والدوحة، وسبل دعمها وتعزيزها.

يشار إلى أن المنطقة دخلت مرحلة أكثر خطورة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عملية “مشروع الحرية” لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، وسط انتشار عسكري واسع.