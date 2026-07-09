فرنسا والمغرب في مواجهة حاسمة لحجز بطاقة نصف نهائي كأس العالم ‏

بوسطن-سانا

يلتقي المنتخبان الفرنسي والمغربي مساء اليوم الخميس على ملعب “جيليت” في ‏مدينة بوسطن الأمريكية عند الساعة الحادية عشرة مساء ضمن منافسات الدور ‏ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026. ‏

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بطموح بلوغ نصف النهائي، بعدما توج بلقب ‏نسخة 2018 وحل وصيفاً في نسخة 2022 إذ سيصبح ثالث منتخب في تاريخ ‏البطولة يبلغ المربع الذهبي في ثلاث نسخ متتالية بعد ألمانيا والبرازيل في حال ‏نجح في تخطي المنتخب المغربي. ‏

وقدم المنتخب الفرنسي مستويات قوية منذ انطلاق البطولة بعدما حقق الفوز في ‏جميع مبارياته بدور المجموعات قبل أن يتجاوز السويد وباراغواي في الأدوار ‏الإقصائية. ‏

وفي المقابل يواصل المنتخب المغربي تقديم عروض قوية تؤكد مكانته بين أبرز ‏منتخبات القارة الأفريقية بعدما تأهل من دور المجموعات ثم أقصى هولندا بركلات ‏الترجيح في دور الـ 32، قبل أن يتغلب على كندا في دور الـ16 ليبلغ الدور ربع ‏النهائي للمرة الثانية على التوالي.‏

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال ‏البطولة ما يجعل المواجهة مرشحة للكثير من الندية والإثارة في ظل تقارب ‏الطموحات بين المنتخبين.‏