فرنسا والمغرب في مواجهة حاسمة لحجز بطاقة نصف نهائي كأس العالم ‏

بوسطن-سانا
يلتقي المنتخبان الفرنسي والمغربي مساء اليوم الخميس على ملعب “جيليت” في مدينة بوسطن الأمريكية عند الساعة الحادية عشرة مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.
ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بطموح بلوغ نصف النهائي، بعدما توج بلقب نسخة 2018 وحل وصيفاً في نسخة 2022 إذ سيصبح ثالث منتخب في تاريخ البطولة يبلغ المربع الذهبي في ثلاث نسخ متتالية بعد ألمانيا والبرازيل في حال نجح في تخطي المنتخب المغربي.
وقدم المنتخب الفرنسي مستويات قوية منذ انطلاق البطولة بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات قبل أن يتجاوز السويد وباراغواي في الأدوار الإقصائية.
وفي المقابل يواصل المنتخب المغربي تقديم عروض قوية تؤكد مكانته بين أبرز منتخبات القارة الأفريقية بعدما تأهل من دور المجموعات ثم أقصى هولندا بركلات الترجيح في دور الـ 32، قبل أن يتغلب على كندا في دور الـ16 ليبلغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.
ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال البطولة ما يجعل المواجهة مرشحة للكثير من الندية والإثارة في ظل تقارب الطموحات بين المنتخبين.