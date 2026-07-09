العفو الدولية تدعو إلى التحقيق بغارات إسرائيلية على لبنان بوصفها “جرائم ‏حرب”‏

بيروت-سانا‏

دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في ثلاثة اعتداءات شنّتها إسرائيل ‏على جنوب لبنان خلال آذار الماضي وأسفرت عن مقتل عدد كبير من ‏المدنيين، بوصفها ترقى إلى “جرائم حرب”.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة الحقوقية قولها في تقرير نشرته اليوم ‏الخميس: “إن الغارات الإسرائيلية الثلاث أسفرت عن مقتل 24 مدنياً بينهم ‌‏12 طفلاً، وأبادت عائلات بأكملها، يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم ‏حرب”.‏

وأجرت المنظمة في إطار تحقيقها مقابلات مع 15 شخصاً، بينهم ناجون ‏وأقارب ضحايا ومسعفون وصحفيون زاروا مواقع الغارات، ومسؤولون ‏محليون.‏

وأشارت إلى أن لديها، بناء على الأدلة التي جمعتها، “أسباباً معقولة تدعو ‏للاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت، في كل واحدة من تلك الغارات ‏الجوية، القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال عدم التمييز بين ‏المدنيين والأهداف العسكرية، أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين، أو الإخفاق ‏في اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين”.‏

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة ‏كريستين بيكرلي: “في غضون أسبوع واحد فقط، أباد الجيش الإسرائيلي ‏عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلاً، ما يُظهر استخفافاً صارخاً بحياة ‏المدنيين”.‏

ودعت بيكرلي الدول لتفرض بشكل فوري حظراً شاملاً على توريد الأسلحة ‏إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية ‏خارج إقليم الدول للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم ‏قضائياً.‏

واستهدفت الغارات الإسرائيلية الثلاث منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة إركاي قرب مدينة صيدا بين 6 و13 آذار الماضي.‏

وارتفع عدد ضحايا الغارات ‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار ‏الماضي إلى 4321 قتيلاً، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة اللبنانية أمس‏.‏