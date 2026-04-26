3 قتلى فلسطينيين بينهم امرأة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، متسببةً بوقوع ثلاثة قتلى بينهم امرأة، اليوم الأحد، في مدينتي غزة وخان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينية قُتلت صباحاً، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أفادت مصادر طبية بمقتل فلسطينيين اثنين بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للمدنيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تجريف ونسف طالت منشآت ومباني مدنية، بينها مرافق تعليمية في جنوب خان يونس، إضافة إلى قصف بحري وجوي استهدف مناطق غرب غزة وشرقها.

كما أعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 72,587 قتيلاً، و172,381 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وقُتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون أمس السبت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين في الضفة الغربية.