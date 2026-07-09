سانشيز يؤكد إيجابية العلاقات مع واشنطن رغم تهديدات ترامب

مدريدسانا

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها “إيجابية جداً” وذلك بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنقرة بوقف كل أشكال التبادل التجاري مع إسبانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سانشيز قوله للصحفيين أمس الأربعاء: إن “العلاقات بين الولايات المتحدة وإسبانيا إيجابية جداً على الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذلك السياسية”، لافتاً إلى أنه أجرى “حديثاً غير رسمي” مع ترامب في أنقرة حول كرة القدم، وقال: إنه “لم يكن هناك أي نوع من التوتّر على الإطلاق، بل على العكس، ساد الود والكلمات الطيبة”.

واعتبر سانشيز أن أيّ محاولة لفرض قيود تجارية على إسبانيا ستكون معقدة، نظراً إلى أنها عضو في الاتحاد الأوروبي الذي يتيح حرية انتقال السلع بين دوله الـ 27.

وجدد رئيس الوزراء الإسباني دعم بلاده لأوكرانيا، وأشار إلى مساهمات مدريد داخل الناتو، معتبراً أن ذلك يثبت وفاءها بالتزاماتها بما في ذلك رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان ترامب جدد أمس اتهامه مدريد بعدم إنفاق ما يكفي على الدفاع، واصفاً إياها بأنها “شريك سيئ في حلف شمال الأطلسي”، وقال: “إسبانيا قضية خاسرة، لم نعد نرغب في إجراء أيّ تعاملات تجارية معها”.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب يملك صلاحيات قانونية تخوّله إنهاء العلاقات التجارية مع إسبانيا، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية ببطلان غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها استناداً إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” للعام 1977.