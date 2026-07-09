‏39 قتيلاً ضحايا الفيضانات في جنوب الصين ‏

بكين-سانا
أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس مصرع 39 شخصاً جراء الفيضانات التي ضربت منطقة قوانغشي جنوب الصين خلال الأيام الأخيرة.
ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن السلطات المحلية قولها: إن الفيضانات الناتجة عن موجات من الأمطار الغزيرة تسببت بوفاة 39 شخصاً وفقدان تسعة آخرين في منطقة قوانغشي.
وأضافت السلطات: إن حصيلة الوفيات تشمل الضحايا الذين سقطوا جراء خرق خطير لأحد السدود في منطقة ليولان بمدينة ناننينغ، حيث أدت هذه الحادثة إلى تدفق سيول من المياه الموحلة نحو المناطق الواقعة في المصب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل وفقدان سبعة آخرين، وهي الحادثة التي شكلت الغالبية العظمى من إجمالي الضحايا الحالي.
وشهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، إذ عرضت هيئة البث الرسمية (سي سي تي في) لقطات تظهر ارتفاع منسوب مياه الأنهار ودماراً في المنازل وعمال إنقاذ يوزعون الإمدادات على السكان باستخدام قوارب مطاطية.