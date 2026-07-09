‏39 قتيلاً ضحايا الفيضانات في جنوب الصين ‏

بكين-سانا‏

أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس مصرع 39 شخصاً جراء الفيضانات ‏التي ضربت منطقة قوانغشي جنوب الصين خلال الأيام الأخيرة.‏

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن السلطات المحلية قولها: إن الفيضانات ‏الناتجة عن موجات من الأمطار الغزيرة تسببت بوفاة 39 شخصاً وفقدان ‏تسعة آخرين في منطقة قوانغشي.

وأضافت السلطات: إن حصيلة الوفيات تشمل الضحايا الذين سقطوا جراء ‏خرق خطير لأحد السدود في منطقة ليولان بمدينة ناننينغ، حيث أدت هذه ‏الحادثة إلى تدفق سيول من المياه الموحلة نحو المناطق الواقعة في المصب، ‏ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل وفقدان سبعة آخرين، وهي الحادثة ‏التي شكلت الغالبية العظمى من إجمالي الضحايا الحالي.‏

وشهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، إذ عرضت هيئة ‏البث الرسمية (سي سي تي في) لقطات تظهر ارتفاع منسوب مياه الأنهار ‏ودماراً في المنازل وعمال إنقاذ يوزعون الإمدادات على السكان باستخدام ‏قوارب مطاطية.‏