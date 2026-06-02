الصور الإيجابية في الأمثال الشامية.. محاضرة في أسبوع التراث اللامادي

دمشق -سانا‏

الأمثال الشعبية الشامية وما تجسده من قيم، كانت محور المحاضرة التي ‏احتضنها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي الذي تقيمه مديرية ثقافة دمشق في وزارة الثقافة.‏

المحاضرة التي جاءت بعنوان “الصور الإيجابية في الأمثال الشامية”، سلط ‏من خلالها الباحث والمهتم بالتراث الدمشقي أحمد المصري الضوء على ما ‏تختزنه هذه الأمثال من قيم إنسانية واجتماعية وثقافية، وأنها أحد أبرز ‏مكونات التراث اللامادي، ومرآة تعكس تجارب المجتمع وخبراته المتراكمة ‏عبر الأجيال، وما تحمله من حكم وقيم تسهم في تعزيز السلوك الإيجابي ‏وترسيخ منظومة الأخلاق الاجتماعية.‏

المثل الشعبي.. ذاكرة المجتمع ولسانه



استعرض المصري خلال المحاضرة مكانة المثل الشعبي في الحياة اليومية، ‏مبيناً أنه أحد أشكال التعبير الثقافي الذي استخدمته الشعوب لتوصيف واقعها ‏ونقل خبراتها وتجاربها، مشيراً إلى أن الأمثال الشامية تمثل سجلاً حياً للحياة ‏الاجتماعية في دمشق بما تحمله من مفردات وصور مستمدة من البيئة ‏المحلية.‏

وركز المحاضر على الجانب الإيجابي في الأمثال الشعبية، من خلال التمييز ‏بين الأمثال التي تحفز على العمل والتعاون والتفاؤل والالتزام بالقيم ‏الإنسانية، وتلك التي تحمل دلالات سلبية ينبغي التعامل معها بوعي ونقد، ‏مؤكداً أن التراث لا يؤخذ بوصفه كتلة واحدة، بل يتم الانتقاء منه بما يخدم ‏المجتمع ويعزز قيمه الإيجابية.‏

قراءة جديدة للموروث الشعبي

تناول المحاضر نماذج من الأمثال الشامية المرتبطة بعدد من الموضوعات ‏الاجتماعية والإنسانية، مبيناً كيف عكست هذه الأمثال قيماً مثل الكرم ‏والتكافل والصبر واحترام الآخر، كما تخللت المحاضرة فقرات تفاعلية مع ‏الجمهور شملت استكمال أمثال شعبية واستحضار أمثلة من الذاكرة الشفوية ‏للحضور، بما أضفى حيوية على اللقاء ورسّخ مفهوم المشاركة في حفظ ‏التراث.‏

كما قدم المصري مجموعة من الأمثال الطريفة ذات الطابع الاجتماعي، ‏موضحاً أن جانباً من جماليات المثل الشعبي يكمن في لغته المكثفة وقدرته ‏على إيصال المعنى بأسلوب بسيط قريب من الناس.‏

إحياء التراث يكون بتفعيله في الحياة اليومية

في تصريح لمراسل سانا اعتبر المصري أن أهمية هذه الفعالية تنبع من كون ‏المثل الشعبي ركناً أساسياً من التراث اللامادي للشعوب، وأن الحفاظ على ‏هذا التراث لا يقتصر على توثيقه أو الاحتفاء به، وإنما يتجسد في إعادة ‏تفعيله في الحياة اليومية واستثمار ما يحمله من قيم إيجابية.‏

وأشار إلى أن باب الأمثال الشعبية يبقى مفتوحاً أمام الأجيال الجديدة، وأن ‏المجتمعات تواصل إنتاج عبارات وحكم جديدة قد تتحول مع الزمن إلى أمثال ‏متداولة، ما يؤكد حيوية هذا الفن الشعبي وقدرته على مواكبة التحولات ‏الاجتماعية والثقافية.‏

التراث اللامادي.. جسر بين الماضي والحاضر

تأتي المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى إبراز عناصر الموروث ‏الثقافي السوري وتعزيز الوعي بأهميتها، من خلال ندوات ومحاضرات ‏وورشات تفاعلية تسهم في ربط الأجيال الجديدة بذاكرتها الثقافية وتراثها ‏الوطني.‏