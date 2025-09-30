مصرع 19 شخصاً وإصابة العشرات جراء الإعصار “بوالوي” في فيتنام

هانوي-سانا

لقي 19 شخصاً مصرعهم، وأصيب العشرات جراء الإعصار “بوالوي” الذي يضرب فيتنام منذ أيام مترافقاً بفيضانات ضخمة.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصادر محلية قولها : “إن أكثر من 105 آلاف منزل تضررت جراء الإعصار، معظمها في محافظة ها تينه وسط البلاد، وقد تأكد مصرع 19 شخصاً حتى الآن وإصابة 88 آخرين، فيما لايزال 13 شخصاً في عداد المفقودين”.

ووجّه رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشينه السلطات المحلية والقطاعات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم السكان المتضررين، وإصلاح المنشآت التعليمية والطبية المتضررة قبل الخامس من تشرين الأول.

وحسب المركز الوطني المعني بالأرصاد الجوية الهيدرولوجية، فمن المتوقع استمرار الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وكان الإعصار “بوالوي” قد اجتاح الفلبين الأسبوع الماضي، مسبباً مصرع أربعة أشخاص وإجلاء أكثر من 433 ألفاً من منازلهم، قبل أن يتجه نحو بحر الصين الجنوبي ليشتد مجدداً في طريقه إلى فيتنام.