صور تظهر تل المغر بريف درعا الغربي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه تاريخ النشر: 2026/06/29 9:04 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/29 10:17 صباحًا قائمة الصور 1/4 انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي استبدال خط التوتر العالي لبلدة أم ولد بريف درعا لتحسين واقع الكهرباء فيها أهالي درعا يطالبون بزيادة عدد ساعات التغذية بالكهرباء قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة شبان بريف القنيطرة الجنوبي الجالية السورية في فيينا تنظم وقفة تحت شعار “من أجل وحدة سوريا والسلم الأهلي ورفض الطائفية” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تل المغردرعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تنظيم مسار تراثي في مدينة حمص بعنوان “باب الدريب” ضمن مشروع “مسارات الشمس 2026” يونيو 29, 2026 يونيو 29, 2026 تسليم 310 شقق و70 محلاً تجارياً ضمن مشروعي الجمعية التعاونية السكنية في دير عطية بريف دمشق يونيو 29, 2026 يونيو 29, 2026 مديرية ثقافة إدلب تنظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يونيو 29, 2026 يونيو 29, 2026 ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى4257 قتيلاً يونيو 29, 2026 يونيو 29, 2026