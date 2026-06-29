صور تظهر تل المغر بريف درعا الغربي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه

قائمة الصور 1/4
انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
استبدال خط التوتر العالي لبلدة أم ولد بريف درعا لتحسين واقع الكهرباء فيها
أهالي درعا يطالبون بزيادة عدد ساعات التغذية بالكهرباء
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة شبان بريف القنيطرة الجنوبي
الجالية السورية في فيينا تنظم وقفة تحت شعار “من أجل وحدة سوريا والسلم الأهلي ورفض الطائفية”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك