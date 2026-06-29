المؤشر نيكي الياباني يقلص خسائره مع تعافي سهم طوكيو إلكترون

KJBZ7RS6BBPUDOJU7HDHXZ6IAI المؤشر نيكي الياباني يقلص خسائره مع تعافي سهم طوكيو إلكترون

طوكيو-سانا

تراجع المؤشر نيكي الياباني بنسبة ضئيلة اليوم الإثنين، مقلصاً خسائر ‌تكبدها في وقت مبكر من جلسة اليوم، إذ قلب سهم طوكيو ⁠إلكترون ذو الثقل على المؤشر اتجاهه وحقق مكاسب، فيما أقبل المستثمرون على أسهم تراجعت في الآونة الأخيرة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض بنسبة ‌0.6 ⁠بالمئة فقط إلى 68952.33 نقطة بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، بعد ⁠أن تراجع بما يصل إلى 1.97 بالمئة في وقت ⁠سابق من الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 0.18 بالمئة إلى 3955.93 نقطة.

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