المؤشر نيكي الياباني يقلص خسائره مع تعافي سهم طوكيو إلكترون

طوكيو-سانا



تراجع المؤشر نيكي الياباني بنسبة ضئيلة اليوم الإثنين، مقلصاً خسائر ‌تكبدها في وقت مبكر من جلسة اليوم، إذ قلب سهم طوكيو ⁠إلكترون ذو الثقل على المؤشر اتجاهه وحقق مكاسب، فيما أقبل المستثمرون على أسهم تراجعت في الآونة الأخيرة.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض بنسبة ‌0.6 ⁠بالمئة فقط إلى 68952.33 نقطة بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، بعد ⁠أن تراجع بما يصل إلى 1.97 بالمئة في وقت ⁠سابق من الجلسة.



وتراجع المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 0.18 بالمئة إلى 3955.93 نقطة.

