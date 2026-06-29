طوكيو-سانا
تراجع المؤشر نيكي الياباني بنسبة ضئيلة اليوم الإثنين، مقلصاً خسائر تكبدها في وقت مبكر من جلسة اليوم، إذ قلب سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل على المؤشر اتجاهه وحقق مكاسب، فيما أقبل المستثمرون على أسهم تراجعت في الآونة الأخيرة.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض بنسبة 0.6 بالمئة فقط إلى 68952.33 نقطة بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع بما يصل إلى 1.97 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.18 بالمئة إلى 3955.93 نقطة.
المؤشر نيكي الياباني يقلص خسائره مع تعافي سهم طوكيو إلكترون
طوكيو-سانا