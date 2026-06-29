أجواء حارة نهاراً لطيفة ليلاً في أغلب المناطق

DJI 20250727122714 0222 D أجواء حارة نهاراً لطيفة ليلاً في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/3_5/ درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء ‏المناطق الشرقية والجزيرة فتكون أعلى من معدلاتها بنحو /4-6/ درجات مئوية‌‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الإثنين، يكون حاراً وصحواً بشكلٍ عام، وسديمياً مغبراً في ‏المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، فيما يكون خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام في أغلب المناطق‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصةً في ‏المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق21/37‏
ريف دمشق-القلمون14/31‏
القنيطرة15/31‏
درعا21/35‏
السويداء16/33‏
حمص20/34‏
حماة20/40‏
اللاذقية23/30‏
طرطوس22/30‏
حلب23/39‏
إدلب25/35‏
دير الزور27/41‏
الرقة25/40‏
الحسكة27/40‏
الداخلية توفر الكتب المدرسية لنزلاء مراكز الإصلاح المتقدمين لامتحاني الأساسي والثانوية
الدفاع المدني السوري: رغم الصعوبات فرق الإطفاء تكثف جهودها للسيطرة على حرائق غابات بريف اللاذقية
“صفر نفايات – تلدو بتستاهل” حملة أهلية لإزالة النفايات بمنطقة الحولة شمال حمص
عودة مواطنين سوريين من ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين
انطلاق أعمال المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك