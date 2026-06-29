أجواء حارة نهاراً لطيفة ليلاً في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/3_5/ درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء ‏المناطق الشرقية والجزيرة فتكون أعلى من معدلاتها بنحو /4-6/ درجات مئوية‌‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الإثنين، يكون حاراً وصحواً بشكلٍ عام، وسديمياً مغبراً في ‏المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، فيما يكون خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام في أغلب المناطق‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصةً في ‏المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎