أجواء حارة نهاراً لطيفة ليلاً في أغلب المناطق

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/3_5/ درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة فتكون أعلى من معدلاتها بنحو /4-6/ درجات مئوية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الإثنين، يكون حاراً وصحواً بشكلٍ عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، فيما يكون خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام في أغلب المناطق.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|21/37
|ريف دمشق-القلمون
|14/31
|القنيطرة
|15/31
|درعا
|21/35
|السويداء
|16/33
|حمص
|20/34
|حماة
|20/40
|اللاذقية
|23/30
|طرطوس
|22/30
|حلب
|23/39
|إدلب
|25/35
|دير الزور
|27/41
|الرقة
|25/40
|الحسكة
|27/40