إدانات دولية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الإمارات

عواصم-سانا

أدانت العديد من الدول حول العالم الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، ودعت إلى الوقف الكامل للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

فرنسا تؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله في بيان على منصة إكس اليوم الثلاثاء: إن “الضربات الإيرانية، أمس الإثنين، ضد البنية التحتية المدنية للإمارات غير مبررة وغير مقبولة”، مؤكداً دعم فرنسا للإمارات والدول الحليفة في المنطقة في الدفاع عن أراضيها، وجدد دعوته لإعادة فتح مضيق هرمز.

بريطانيا تدعو لوقف التصعيد

كما أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان أمس “الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة”، وأضاف: “يجب وقف هذا التصعيد.. على إيران الانخراط بجدية في مفاوضات لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد”.

كندا تعرب عن تضامنها مع الإمارات

وأعرب مارك كارني رئيس وزراء كندا في تغريدة على منصة إكس عن “تضامن بلاده مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً”، ونوّه بجهود دولة الإمارات الدفاعية لحماية المدنيين والبنية التحتية.

ألمانيا تدين الاعتداءات

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في تغريدة على منصة إكس: “لقد تعرضت الإمارات مجدداً لهجمات إيرانية بطائرات بدون طيار وصواريخ، ونحن ندين بشدة هذه الهجمات ونعلن تضامننا مع شعب الإمارات وشركائنا في المنطقة”.

بلجيكا: الهجمات الإيرانية انتهاك للقانون الدولي

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في بيان اليوم الثلاثاء، “عن تضامن بلاده الكامل ودعمها لشعب الإمارات الذي كان مرة أخرى ضحية لهجمات إيرانية غير مبررة، وأكد إدانتها لهذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، ودعوتها إلى احترام السلامة الإقليمية لدول الخليج”.

وأكد أن على إيران اغتنام فرصة المحادثات الجارية للتوصل إلى حل شامل، وقال: “لدينا جميعاً مصلحة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

الاتحاد الأوروبي يؤكد ترابط الأمن الأوروبي والخليجي

فيما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تجدد “الهجمات الإيرانية غير المبررة على شركائه الاستراتيجيين في الخليج”، معرباً عن تضامنه مع الإمارات وسلطنة عمان.

وأشار متحدث الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في تدوينة على منصة “إكس”، إلى ترابط الأمن الأوروبي والخليجي، داعياً إلى وقف الهجمات واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها.

وأضاف: “نحن على استعداد للمساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل دائم لخفض التوتر، وإنهاء الأعمال العدائية، ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ووضع حد لأنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

الهند تدين اعتداء إيران على منشأة للطاقة وإصابة ثلاثة من مواطنيها

وأدانت وزارة الخارجية الهندية “الهجوم بمسيّرة على منشأة للطاقة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة هنود”، وحثت على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون عوائق، كما دعت إلى “وقف فوري لهذه الأعمال العدائية واستهداف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء”.

وكان 3 أشخاص أصيبوا بجروح، أمس الإثنين، جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات، في حين تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” يوم الأحد للإصابة بمقذوفات شمال الفجيرة.