غوتيريش يطالب إسرائيل بالتراجع الفوري عن القرار حول أراضي الضفة الغربية

نيويورك-سانا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ “التراجع الفوري” عن إجراءاتها العدوانية الجديدة المتمثلة بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، ومحاولات إخضاعها لما يسمى بـ”أملاك دولة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، قوله في بيان اليوم الإثنين: “إن غوتيريش اعتبر أن إجراءات مماثلة، بما فيها استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضاً، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية”.

وشدد غوتيريش في بيانه على أن المسار الحالي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال على الأرض يُقوّض فرص حل الدولتين.

وصدقت حكومة الاحتلال أمس على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها ما سمته “أراضي دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يفتح المجال أمام الاحتلال للسيطرة على مساحات منها، الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.