ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية

الرياض-سانا

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بضمان أمن وحرية الملاحة البحرية.

كما تناول الاتصال مجالات التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومناقشة آفاق دعمها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.

يشار إلى أن وساطة دول الخليج العربية، ومن بينها السعودية، أسهمت قبل أسبوعين في دفع واشنطن نحو تأجيل استئناف حربها ضد إيران، ومنح المسار التفاوضي فرصة جديدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب، وتأثيرها على ‏أمن الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.